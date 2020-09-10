Lancet призвало к диалогу создателей российской вакцины от коронавируса

Ранее издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков, в том числе Энрико Буччи, к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортон, в котором выразили сомнения в опубликованных данных о вакцине. В том числе медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования.