Lancet призвало к диалогу создателей российской вакцины от коронавируса
Международное научное издание Lancet обратилось к разработчикам российской вакцины от коронавируса из научного центра им. Гамалеи с просьбой ответить на вопросы из открытого письма Энрико Буччи, в котором медики выразили сомнения в опубликованных данных о вакцине, пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя издания.
«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из американского Temple University, один из подписантов письма. – Прим. ред.). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – сообщили в Lancet.
Ранее издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков, в том числе Энрико Буччи, к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортон, в котором выразили сомнения в опубликованных данных о вакцине. В том числе медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.