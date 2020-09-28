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Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите

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Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во время лечения в клинике Шарите, сообщила газета Spiegel со ссылкой на источники. Таким «жестом» Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным», отмечает издание. 

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения еще как минимум несколько недель, но планирует вернуться в Россию.

Москва требует от Берлина выслать результаты обследования основателя ФБК для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин направил в адрес немецкой стороны запрос на данные о Навальном. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.

Ранее по теме: МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных