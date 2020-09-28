Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во время лечения в клинике Шарите, сообщила газета Spiegel со ссылкой на источники. Таким «жестом» Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным», отмечает издание.
Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения еще как минимум несколько недель, но планирует вернуться в Россию.
Москва требует от Берлина выслать результаты обследования основателя ФБК для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин направил в адрес немецкой стороны запрос на данные о Навальном. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.