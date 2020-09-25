МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Поведение стран Запада наводит на мысль о постановке в деле с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Германии, говорится в официальном заявлении российского МИД.
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении. В МИДе пояснили, что подозрительным является оперативность, с которой Берлин заявил о готовности принять политика на лечение, а также участие в его транспортировке представителей бундесвера.
«Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — заявили в ведомстве. В МИД подчеркнули, что немецкие власти игнорируют запросы Генпрокуратуры по обстоятельствам госпитализации Навального, а также скрывают незаконно изъятые из Томска улики.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что быстрая экспертиза анализов Навального в Германии, Франции и Швеции говорит о большом опыте работы с отравляющими веществами, в том числе с ядами группы «Новичок». Кроме того, в МИД отметили, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вышла за пределы своих полномочий, а отсылка запросов российских властей к ней не правомочна, так как Берлин доказал свои технические экспертные возможности. Наконец, объективность самой ОЗХО, считают в МИД, теперь вызывает вопросы.
Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения еще как минимум несколько недель, но планирует вернуться в Россию. Москва требует от Берлина выслать результаты обследования оппозиционера для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего, а немецкие власти предлагают российской стороне обратиться в ОЗХО. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.