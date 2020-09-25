Разработчик «Новичка» заявил о наступлении смерти от яда через 10 минут

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в Берлин. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты, обследовавшие Навального, утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок».