Разработчик «Новичка» заявил о наступлении смерти от яда через 10 минут
В случае отравления «Новичком» основать Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный скончался бы через 10 минут, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчика вещества Леонида Ринка.
«До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут», – сказал Ринк.
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в Берлин. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты, обследовавшие Навального, утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок».
Омские врачи назвали причиной ухудшения его состояния нарушение обмена веществ, следов отравления они не обнаружили. Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Генпрокуратура Берлина 11 сентября сообщила, что не передаст информацию без согласия на это самого Навального.