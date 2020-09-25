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Разработчик «Новичка» заявил о наступлении смерти от яда через 10 минут

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В случае отравления «Новичком» основать Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный скончался бы через 10 минут, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчика вещества Леонида Ринка.

«До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут», – сказал Ринк.

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в Берлин. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты, обследовавшие Навального, утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок».

Омские врачи назвали причиной ухудшения его состояния нарушение обмена веществ, следов отравления они не обнаружили. Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Генпрокуратура Берлина 11 сентября сообщила, что не передаст информацию без согласия на это самого Навального.

Ранее по теме: Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных