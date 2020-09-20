Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Навальным

Мирзаянов отметил, что всю свою последующую жизнь занимался борьбой против применения боевых отравляющих веществ. По его словам, в 1993 г. он встречался с пережившим отравление «Новичком» человеком, чьи симптомы были похожи на те, что описал Навальный накануне в своем сообщении в Instagram. На полное восстановление Навальному потребуется около года, добавил Мирзаянов.