Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Навальным
Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал вот в этом преступном бизнесе ‒ по разработке этого вещества, которым он отравился», ‒ сказал он.
Мирзаянов отметил, что всю свою последующую жизнь занимался борьбой против применения боевых отравляющих веществ. По его словам, в 1993 г. он встречался с пережившим отравление «Новичком» человеком, чьи симптомы были похожи на те, что описал Навальный накануне в своем сообщении в Instagram. На полное восстановление Навальному потребуется около года, добавил Мирзаянов.
Разработчик «Новичка» российский ученый Леонид Ринк заявил в свою очередь «РИА Новости», что Мирзаянов не имеет отношения к разработке этого яда.
«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков ‒ тем, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет», ‒ рассказал он.
По словам Ринка, Мирзаянов не может знать симптомов воздействия «Новичка» на человека и, возможно, «выполняет чей-то заказ».
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.