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Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Навальным

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Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал вот в этом преступном бизнесе ‒ по разработке этого вещества, которым он отравился», ‒ сказал он.

Мирзаянов отметил, что всю свою последующую жизнь занимался борьбой против применения боевых отравляющих веществ. По его словам, в 1993 г. он встречался с пережившим отравление «Новичком» человеком, чьи симптомы были похожи на те, что описал Навальный накануне в своем сообщении в Instagram. На полное восстановление Навальному потребуется около года, добавил Мирзаянов.

Разработчик «Новичка» российский ученый Леонид Ринк заявил в свою очередь «РИА Новости», что Мирзаянов не имеет отношения к разработке этого яда.

«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков ‒ тем, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет», ‒ рассказал он.

По словам Ринка, Мирзаянов не может знать симптомов воздействия «Новичка» на человека и, возможно, «выполняет чей-то заказ».

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.

Ранее по теме: Навальный рассказал о ходе своего восстановления после госпитализации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных