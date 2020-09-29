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Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

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После президентских выборов на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам седьмого форума регионов России и Белоруссии. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась республика Беларусь, в том числе, в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент», — сказал Путин, отметив, что государства объединяют прочные культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая история.

Ранее Путин напомнил Лукашенко о позиции Москвы, которая считает, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. При этом глава российского государства назвал целесообразным и своевременным предложение Лукашенко о начале работы над конституционной реформой в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались акции протеста. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.

Ранее по теме: Песков назвал доверительным диалог Путина и Лукашенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных