Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию
После президентских выборов на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам седьмого форума регионов России и Белоруссии. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась республика Беларусь, в том числе, в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент», — сказал Путин, отметив, что государства объединяют прочные культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая история.
Ранее Путин напомнил Лукашенко о позиции Москвы, которая считает, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. При этом глава российского государства назвал целесообразным и своевременным предложение Лукашенко о начале работы над конституционной реформой в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались акции протеста. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.