Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась республика Беларусь, в том числе, в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент», — сказал Путин, отметив, что государства объединяют прочные культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая история.