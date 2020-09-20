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Песков назвал доверительным диалог Путина и Лукашенко

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Диалог между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко можно охарактеризовать как весьма доверительный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений», — цитирует его ТАСС.

Песков также добавил, что общению президентов, которые имеют давнюю историю диалога, обычно предшествуют переговоры делегаций двух государств.

Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных