Песков назвал доверительным диалог Путина и Лукашенко

Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.