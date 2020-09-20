Песков назвал доверительным диалог Путина и Лукашенко
Диалог между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко можно охарактеризовать как весьма доверительный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений», — цитирует его ТАСС.
Песков также добавил, что общению президентов, которые имеют давнюю историю диалога, обычно предшествуют переговоры делегаций двух государств.
Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.