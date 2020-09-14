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Путин и Лукашенко договорились об активизации экономического сотрудничества

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились активизировать работу по линии ключевых отраслевых предприятий, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам переговоров двух лидеров.

«Главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также, что примечательно, ‒ по линии ключевых отраслевых предприятий», ‒ сказал Песков, отметив, что для этого будет дано поручение руководителям соответствующих ведомств и предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты «с тем, чтобы прекратить вот эту понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами». Песков уточнил, что речь идет о системообразующих предприятиях. 

По его словам, важной темой переговоров стали двухсторонние связи и торгово-экономическая кооперация. Объем товарооборота между Россией и Белоруссией по причине неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры и в силу других причин сократился на 21% с небольшим, «что не может устраивать ни Москву, ни Минск и что абсолютно не в интересах народов наших двух стран», подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Встреча Путина и Лукашенко завершилась в Сочи, она длилась более четырех часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных