Путин и Лукашенко договорились об активизации экономического сотрудничества

«Главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также, что примечательно, ‒ по линии ключевых отраслевых предприятий», ‒ сказал Песков, отметив, что для этого будет дано поручение руководителям соответствующих ведомств и предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты «с тем, чтобы прекратить вот эту понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами». Песков уточнил, что речь идет о системообразующих предприятиях.