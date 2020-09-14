Путин и Лукашенко договорились об активизации экономического сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились активизировать работу по линии ключевых отраслевых предприятий, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам переговоров двух лидеров.
«Главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также, что примечательно, ‒ по линии ключевых отраслевых предприятий», ‒ сказал Песков, отметив, что для этого будет дано поручение руководителям соответствующих ведомств и предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты «с тем, чтобы прекратить вот эту понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами». Песков уточнил, что речь идет о системообразующих предприятиях.
По его словам, важной темой переговоров стали двухсторонние связи и торгово-экономическая кооперация. Объем товарооборота между Россией и Белоруссией по причине неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры и в силу других причин сократился на 21% с небольшим, «что не может устраивать ни Москву, ни Минск и что абсолютно не в интересах народов наших двух стран», подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Встреча Путина и Лукашенко завершилась в Сочи, она длилась более четырех часов.