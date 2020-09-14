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Встреча Путина и Лукашенко продлилась больше четырех часов

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Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко завершилась в Сочи, сообщает агентство «БелТА».

Переговоры двух лидеров продлились более четырех часов. Агентство отмечает, что Путин и Лукашенко обсудили «широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы».

В начале встречи российский лидер заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредитный транш в $1,5 млрд. Помимо этого Путин назвал предложение Лукашенко начать конституционную реформу в Белоруссии своевременным и целесообразным.

В свою очередь президент Белоруссии попросил российского коллегу о поручении составить многолетний план совместных военных учений, поблагодарил Путина за поддержку, а также назвал белорусов и россиян «фактически одним народом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных