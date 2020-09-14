Встреча Путина и Лукашенко продлилась больше четырех часов
Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко завершилась в Сочи, сообщает агентство «БелТА».
Переговоры двух лидеров продлились более четырех часов. Агентство отмечает, что Путин и Лукашенко обсудили «широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы».
В свою очередь президент Белоруссии попросил российского коллегу о поручении составить многолетний план совместных военных учений, поблагодарил Путина за поддержку, а также назвал белорусов и россиян «фактически одним народом».