Лукашенко назвал белорусов и россиян «фактически одним народом»

«Мы действительно по договору ОДКБ («Организация Договора о коллективной безопасности») шли ровно. И, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили: мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Белоруссии в две стороны, которые противостоят друг против друга, но продемонстрировали, что, если там, за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент», — сказал Лукашенко.