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Лукашенко назвал белорусов и россиян «фактически одним народом»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи назвал россиян и белоруссов одним народом, внутри которого не было противостояния. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Мы действительно по договору ОДКБ («Организация Договора о коллективной безопасности») шли ровно. И, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили: мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Белоруссии в две стороны, которые противостоят друг против друга, но продемонстрировали, что, если там, за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент», — сказал Лукашенко.

Россия продемонстрировала, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и «никому не позволено бряцать там оружием», сказал белорусский президент, подчеркнув, что благодарен Москве за такую поддержку. 

Ранее Лукашенко на встрече в Сочи попросил Путина поручить составить многолетний план совместных военных учений. 

Ранее по теме: Лукашенко попросил Путина составить многолетний план военных учений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных