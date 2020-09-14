Лукашенко назвал белорусов и россиян «фактически одним народом»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи назвал россиян и белоруссов одним народом, внутри которого не было противостояния. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«Мы действительно по договору ОДКБ («Организация Договора о коллективной безопасности») шли ровно. И, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили: мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Белоруссии в две стороны, которые противостоят друг против друга, но продемонстрировали, что, если там, за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент», — сказал Лукашенко.
Россия продемонстрировала, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и «никому не позволено бряцать там оружием», сказал белорусский президент, подчеркнув, что благодарен Москве за такую поддержку.
Ранее Лукашенко на встрече в Сочи попросил Путина поручить составить многолетний план совместных военных учений.