Лукашенко попросил Путина составить многолетний план военных учений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи попросил президента России Владимира Путина поручить составить многолетний план совместных военных учений.
«Спланируем на годы вперед эти учения, и малые, и большие учения мы должны проводить вместе», ‒ сказал Лукашенко. По его словам, это нужно, «чтобы, если не дай бог, мы могли этому (возможной внешней агрессии. ‒ Прим. ред.) противостоять». Лукашенко также поблагодарил Путина за то, что Россия продемонстрировала, что «границы Белоруссии ‒ это границы Союзного государства».
«Вы правы. У нас есть план, он будет реализован (по учениям. ‒ Прим. ред.)», ‒ ответил Путин. Российский лидер заверил Лукашенко, что «практически каждый месяц» российская армия будет проводить на белорусской территории «какие-то мероприятия» согласно ранее заключенным договоренностям, включая ежегодные учения «Славянское братство ‒ 2020». Путин отметил, что после маневров российские военнослужащие всегда возвращаются в пункты своей постоянной дислокации.
Крупнейшие из совместных российско-белорусских учений «Славянское братство ‒ 2020» пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» белорусской армии. Среди прочих в них примут участие десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, которые совместно с белорусскими военными отработают выполнение тактических задач. Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и будет задействовано около 70 единиц военной техники. Изначально планировалось также участие сербских военных. которые ежегодно присоединяются к этим маневрам. Однако Белград в итоге отказался от них под давлением ЕС.