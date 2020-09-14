Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лукашенко попросил Путина составить многолетний план военных учений

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи попросил президента России Владимира Путина поручить составить многолетний план совместных военных учений. 

«Спланируем на годы вперед эти учения, и малые, и большие учения мы должны проводить вместе», ‒ сказал Лукашенко. По его словам, это нужно, «чтобы, если не дай бог, мы могли этому (возможной внешней агрессии. ‒ Прим. ред.) противостоять». Лукашенко также поблагодарил Путина за то, что Россия продемонстрировала, что «границы Белоруссии ‒ это границы Союзного государства».

«Вы правы. У нас есть план, он будет реализован (по учениям. ‒ Прим. ред.)», ‒ ответил Путин. Российский лидер заверил Лукашенко, что «практически каждый месяц» российская армия будет проводить на белорусской территории «какие-то мероприятия» согласно ранее заключенным договоренностям, включая ежегодные учения «Славянское братство ‒ 2020». Путин отметил, что после маневров российские военнослужащие всегда возвращаются в пункты своей постоянной дислокации. 

Крупнейшие из совместных российско-белорусских учений «Славянское братство ‒ 2020» пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» белорусской армии. Среди прочих в них примут участие десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, которые совместно с белорусскими военными отработают выполнение тактических задач. Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и будет задействовано около 70 единиц военной техники. Изначально планировалось также участие сербских военных. которые ежегодно присоединяются к этим маневрам. Однако Белград в итоге отказался от них под давлением ЕС.

Ранее по теме: Путин напомнил Лукашенко о позиции России по Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных