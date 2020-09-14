Лукашенко попросил Путина составить многолетний план военных учений

Крупнейшие из совместных российско-белорусских учений «Славянское братство ‒ 2020» пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» белорусской армии. Среди прочих в них примут участие десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, которые совместно с белорусскими военными отработают выполнение тактических задач. Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и будет задействовано около 70 единиц военной техники. Изначально планировалось также участие сербских военных. которые ежегодно присоединяются к этим маневрам. Однако Белград в итоге отказался от них под давлением ЕС.