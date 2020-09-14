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Путин напомнил Лукашенко о позиции России по Белоруссии

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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко напомнил ему о позиции Москвы, которая считает, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. 

«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

При этом глава российского государства назвал целесообразным и своевременным предложение Лукашенко о начале работы над конституционной реформой в Белоруссии. 

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных