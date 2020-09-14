Путин напомнил Лукашенко о позиции России по Белоруссии

«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.