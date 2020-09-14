Путин напомнил Лукашенко о позиции России по Белоруссии
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко напомнил ему о позиции Москвы, которая считает, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации.
«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
При этом глава российского государства назвал целесообразным и своевременным предложение Лукашенко о начале работы над конституционной реформой в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.