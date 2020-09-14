Путин назвал целесообразной конституционную реформу в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назвал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко начать конституционную реформу в стране своевременным и целесообразным. Об этом глава российского государства сказал на встрече с Лукашенко в Сочи.
«Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаем, что это логично, своевременно, целесообразно», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент также выразил уверенность, что в Белоруссии благодаря конституционной реформе появятся условия для дальнейшего развития страны.
«Уверен, что… работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для ее дальнейшего развития», – добавил российский лидер.
31 августа президент Белоруссии на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что работа над новым вариантом Конституции Белоруссии уже идет, проект будет вынесен на общественное обсуждение и не предполагает возврата к Конституции 1994 г. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», – сказал Лукашенко. Он добавил, что нынешний вариант Конституции страны будет уже третьим. По его словам, работа над предложениями в новую Конституцию должна вестись ответственно.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.