Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин назвал целесообразной конституционную реформу в Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко начать конституционную реформу в стране своевременным и целесообразным. Об этом глава российского государства сказал на встрече с Лукашенко в Сочи.

«Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаем, что это логично, своевременно, целесообразно», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент также выразил уверенность, что в Белоруссии благодаря конституционной реформе появятся условия для дальнейшего развития страны.

«Уверен, что… работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для ее дальнейшего развития», – добавил российский лидер.

31 августа президент Белоруссии на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что работа над новым вариантом Конституции Белоруссии уже идет, проект будет вынесен на общественное обсуждение и не предполагает возврата к Конституции 1994 г. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», – сказал Лукашенко. Он добавил, что нынешний вариант Конституции страны будет уже третьим. По его словам, работа над предложениями в новую Конституцию должна вестись ответственно.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных