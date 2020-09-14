Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости принять в Белоруссии политическое решение, «отвечающее глубоким чаяниям белорусского народа». Об этом заявили в администрации Макрона, пишет ТАСС.
При этом оба лидера высказались о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Президенты также выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике и разрешение кризиса мирными средствами – через конструктивный диалог, сообщается на сайте Кремля.
Ранее сегодня Путин встретился в президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Лидеры стран поговорили один на один.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста в знак несогласия с результатам выборов президента республики. По официальным данным, голосование завершилось победой Лукашенко, набравшего 80,08% голосов. Однако кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10,09% голосов, заявила о фальсификации итогов выборов. С ней согласились страны Европейского союза, которые затем анонсировали введение санкций в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии.