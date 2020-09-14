Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста в знак несогласия с результатам выборов президента республики. По официальным данным, голосование завершилось победой Лукашенко, набравшего 80,08% голосов. Однако кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10,09% голосов, заявила о фальсификации итогов выборов. С ней согласились страны Европейского союза, которые затем анонсировали введение санкций в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии.