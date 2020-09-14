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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости принять в Белоруссии политическое решение, «отвечающее глубоким чаяниям белорусского народа». Об этом заявили в администрации Макрона, пишет ТАСС.

При этом оба лидера высказались о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Президенты также выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике и разрешение кризиса мирными средствами – через конструктивный диалог, сообщается на сайте Кремля.

Ранее сегодня Путин встретился в президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Лидеры стран поговорили один на один. 

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста в знак несогласия с результатам выборов президента республики. По официальным данным, голосование завершилось победой Лукашенко, набравшего 80,08% голосов. Однако кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10,09% голосов, заявила о фальсификации итогов выборов. С ней согласились страны Европейского союза, которые затем анонсировали введение санкций в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии.

Ранее по теме: Макрон сообщил Путину результаты анализов Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных