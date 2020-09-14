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Макрон сообщил Путину результаты анализов Навального

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Франция провела собственное исследование в связи с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и пришла к выводу, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок», сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон.

«Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества «Новичок» в нарушение международных норм использования химического оружия», ‒ цитирует Макрона ТАСС.

Французский президент также выразил свою обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и заявил о необходимости прояснения Россией случившегося в ходе тщательного и прозрачного расследования.

Ранее сегодня кабмин Германии сообщил о независимой проверке, которую Франция и Швеция провели в связи с госпитализацией Навального. В сообщении немецкой стороны было сказано, что лаборатории этих стран подтвердили факт отравления основателя ФБК веществом из группы «Новичок». Однако российские специалисты опровергают этот факт. Они утверждают, что симптоматика, наблюдаемая у Навального, отличается от той, что характерна для «Новичка».

Состояние Навального резко ухудшилось утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в больницу Омска, где впал в кому. Местные медики после 60 биохимических обследований не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ и предположили, что у политика нарушение обмена веществ. 

Ранее по теме: Омский токсиколог опроверг заявления Германии об отравлении Навального

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Местные медики обратились за помощью в специалистам лаборатории вооруженных сил Германии, которые впоследствии заявили, что нашли в анализах политика следы «Новичка». 7 сентября стало известно об улучшении состояния Навального: его вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных