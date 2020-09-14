Макрон сообщил Путину результаты анализов Навального
Франция провела собственное исследование в связи с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и пришла к выводу, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок», сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон.
«Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества «Новичок» в нарушение международных норм использования химического оружия», ‒ цитирует Макрона ТАСС.
Французский президент также выразил свою обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и заявил о необходимости прояснения Россией случившегося в ходе тщательного и прозрачного расследования.
Ранее сегодня кабмин Германии сообщил о независимой проверке, которую Франция и Швеция провели в связи с госпитализацией Навального. В сообщении немецкой стороны было сказано, что лаборатории этих стран подтвердили факт отравления основателя ФБК веществом из группы «Новичок». Однако российские специалисты опровергают этот факт. Они утверждают, что симптоматика, наблюдаемая у Навального, отличается от той, что характерна для «Новичка».
Состояние Навального резко ухудшилось утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в больницу Омска, где впал в кому. Местные медики после 60 биохимических обследований не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ и предположили, что у политика нарушение обмена веществ.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Местные медики обратились за помощью в специалистам лаборатории вооруженных сил Германии, которые впоследствии заявили, что нашли в анализах политика следы «Новичка». 7 сентября стало известно об улучшении состояния Навального: его вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.