Макрон сообщил Путину результаты анализов Навального

Состояние Навального резко ухудшилось утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в больницу Омска, где впал в кому. Местные медики после 60 биохимических обследований не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ и предположили, что у политика нарушение обмена веществ.