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Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального

Ведомости

Лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом говорится в официальном заявлении на сайте кабмина ФРГ.

«Федеральное правительство обратилось к другим европейским партнерам из Франции и Швеции с просьбой провести независимую проверку немецких доказательств (отравления Навального. – «Ведомости») на основе образцов, полученных от господина Навального. Результаты этой проверки, проведенной специалистами лабораторий Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства Германии», – сказано в сообщении кабмина.

ФРГ также привлекла к расследованию инцидента с Навальным Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Согласно сообщению кабмина, организация уже взяла анализы у Навального и приступила к их лабораторному изучению.

Ранее лаборатория вооруженных сил Германии исследовала результаты анализов Навального и обнаружила в них «недвусмысленные доказательства» наличия в них химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», уточняется на сайте кабмина. При этом российские специалисты, участвующие в разработке «Новичка», неоднократно опровергали факт отравления основателя ФБК именно этим ядом.

Лаборатория вооруженных сил Германии проверила анализы Навального по инициативе медиков берлинской клиники «Шарите», где политик находится с 22 августа. Туда его перевезли из омской больницы, куда он был экстренно доставлен из самолета двумя днями ранее. Состояние основателя ФБК резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а впоследствии впал в кому. При этом российские врачи провели ему 60 биохимических обследований, но не обнаружили в организме следов отравляющих веществ, поставив предварительный диагноз – нарушение обмена веществ.

Ранее по теме: Создатель «Новичка» опроверг отравление Навального тяжелой формой этого яда

7 сентября состояние Навального улучшилось. Его вывели из комы, также сообщалось, что он может говорить. Германия требует от России расследовать дело политика. В ответ на это Кремль заявил, что сможет сделать это после получения результатов обследования основателя ФБК немецкими врачами. Российская Генпрокуратура отправила запрос на получение данных сведений еще в конце августа. Однако берлинская прокуратура заявила, что сможет предоставить информацию только с разрешения самого Навального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных