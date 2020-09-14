Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального
Лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом говорится в официальном заявлении на сайте кабмина ФРГ.
«Федеральное правительство обратилось к другим европейским партнерам из Франции и Швеции с просьбой провести независимую проверку немецких доказательств (отравления Навального. – «Ведомости») на основе образцов, полученных от господина Навального. Результаты этой проверки, проведенной специалистами лабораторий Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства Германии», – сказано в сообщении кабмина.
ФРГ также привлекла к расследованию инцидента с Навальным Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Согласно сообщению кабмина, организация уже взяла анализы у Навального и приступила к их лабораторному изучению.
Ранее лаборатория вооруженных сил Германии исследовала результаты анализов Навального и обнаружила в них «недвусмысленные доказательства» наличия в них химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», уточняется на сайте кабмина. При этом российские специалисты, участвующие в разработке «Новичка», неоднократно опровергали факт отравления основателя ФБК именно этим ядом.
Лаборатория вооруженных сил Германии проверила анализы Навального по инициативе медиков берлинской клиники «Шарите», где политик находится с 22 августа. Туда его перевезли из омской больницы, куда он был экстренно доставлен из самолета двумя днями ранее. Состояние основателя ФБК резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а впоследствии впал в кому. При этом российские врачи провели ему 60 биохимических обследований, но не обнаружили в организме следов отравляющих веществ, поставив предварительный диагноз – нарушение обмена веществ.
7 сентября состояние Навального улучшилось. Его вывели из комы, также сообщалось, что он может говорить. Германия требует от России расследовать дело политика. В ответ на это Кремль заявил, что сможет сделать это после получения результатов обследования основателя ФБК немецкими врачами. Российская Генпрокуратура отправила запрос на получение данных сведений еще в конце августа. Однако берлинская прокуратура заявила, что сможет предоставить информацию только с разрешения самого Навального.