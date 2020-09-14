Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального

Лаборатория вооруженных сил Германии проверила анализы Навального по инициативе медиков берлинской клиники «Шарите», где политик находится с 22 августа. Туда его перевезли из омской больницы, куда он был экстренно доставлен из самолета двумя днями ранее. Состояние основателя ФБК резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а впоследствии впал в кому. При этом российские врачи провели ему 60 биохимических обследований, но не обнаружили в организме следов отравляющих веществ, поставив предварительный диагноз – нарушение обмена веществ.