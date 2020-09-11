Создатель «Новичка» опроверг отравление Навального тяжелой формой этого яда
Вещество, которым предположительно был отравлен основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, относится к другому классу веществ и не может быть более тяжелой формой «Новичка», заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.
«Это, конечно, был не «Новичок». Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием», — цитируют Ринка «РИА Новости».
Эксперт пояснил, что вещество, которое в своем материале описало немецкое издание Der Spiegel как более тяжелый вариант «Новичка», плавится при более высоких температурах, а в нормальных условиях является твердым. Поэтому это не может быть «Новичок», подытожил Ринк.
Сегодня немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на слова руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля сообщило, что Навального якобы отравили более тяжелой, чем все известные ранее, формой «Новичка».
Ранее Ринк уже опровергал информацию об отравлении Навального «Новичком». По его словам, симптомы политика не совпадают с теми, что проявляются в случае воздействия этого типа ядов.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, там он впал в кому. Местные врачи не нашли в анализах политика следы яда. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября стало известно, что его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.