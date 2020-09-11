Создатель «Новичка» опроверг отравление Навального тяжелой формой этого яда

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, там он впал в кому. Местные врачи не нашли в анализах политика следы яда. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября стало известно, что его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.