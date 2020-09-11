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Der Spiegel узнал о более тяжелой форме «Новичка» в деле Навального

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был «отравлен» более тяжелой формой «Новичка», чем ранее известные версии этого яда, пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на заявление руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля.

Издание также утверждает, что у нового яда более сложная и редкая структура, чем у предыдущих форм этой группы веществ, что якобы является доказательством участия России в предполагаемом отравлении. Также, по данным Der Spiegel, немецкие органы безопасности считают, что Навального отравили по дороге в аэропорт или уже в самом здании аэропорта.

Навальный находится в «Шарите» с 22 августа. Туда его доставили из омской больницы, где он провел два дня. Политику стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а затем впал в кому. При этом российские медики в ходе обследования не обнаружили в его анализах следов отравляющих веществ. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его вывели из комы, он стал реагировать на обращения. 10 сентября Der Spiegel сообщила, что Навальный может говорить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных