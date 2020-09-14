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Омский токсиколог опроверг заявления Германии об отравлении Навального

Ведомости

Заявления правительства Германии об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом из группы «Новичок» расходятся с клинической картиной состояния пациента, заявил ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течении заболевания ничего подобного (данных об отравлении – прим. ТАСС) не было у пациента», – сказал Сабаев. Он отметил, что исследования анализов Навального в России проводились в нескольких лабораториях экспертного класса с применением современных методик и оборудования.

«Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое – само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, [второе –] наличие клинической картины течения заболевания, третье – судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», – объяснил врач.

Ранее правительство Германии сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». 7 сентября состояние политика улучшилось. Его вывели из комы, также сообщалось, что он может говорить. Германия требует от России расследовать дело политика. В ответ на это Кремль заявил, что сможет сделать это после получения результатов обследования основателя ФБК немецкими врачами.

Ранее по теме: Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных