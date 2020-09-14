Омский токсиколог опроверг заявления Германии об отравлении Навального

Ранее правительство Германии сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». 7 сентября состояние политика улучшилось. Его вывели из комы, также сообщалось, что он может говорить. Германия требует от России расследовать дело политика. В ответ на это Кремль заявил, что сможет сделать это после получения результатов обследования основателя ФБК немецкими врачами.