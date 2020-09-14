Омский токсиколог опроверг заявления Германии об отравлении Навального
Заявления правительства Германии об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом из группы «Новичок» расходятся с клинической картиной состояния пациента, заявил ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течении заболевания ничего подобного (данных об отравлении – прим. ТАСС) не было у пациента», – сказал Сабаев. Он отметил, что исследования анализов Навального в России проводились в нескольких лабораториях экспертного класса с применением современных методик и оборудования.
«Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое – само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, [второе –] наличие клинической картины течения заболевания, третье – судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», – объяснил врач.
Ранее правительство Германии сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». 7 сентября состояние политика улучшилось. Его вывели из комы, также сообщалось, что он может говорить. Германия требует от России расследовать дело политика. В ответ на это Кремль заявил, что сможет сделать это после получения результатов обследования основателя ФБК немецкими врачами.