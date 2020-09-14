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Путин рассказал о новом кредите Белоруссии на $1,5 млрд

Ведомости

Россия предоставит Белоруссии кредитный транш в $1,5 млрд, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

«Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд, и мы это исполним», ‒ сказал президент. 

Ранее, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты. Согласно информации на сайте Нацбанка, курс доллара на 14 сентября составляет 2,6 белорусского рубля, курс евро превышает 3 белорусских рубля. 

Ранее по теме: Силуанов рассказал о переговорах по госдолгу Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных