Путин рассказал о новом кредите Белоруссии на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии кредитный транш в $1,5 млрд, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд, и мы это исполним», ‒ сказал президент.
Ранее, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты. Согласно информации на сайте Нацбанка, курс доллара на 14 сентября составляет 2,6 белорусского рубля, курс евро превышает 3 белорусских рубля.