Путин рассказал о новом кредите Белоруссии на $1,5 млрд

«Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд, и мы это исполним», ‒ сказал президент.