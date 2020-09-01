Силуанов рассказал о переговорах по госдолгу Белоруссии

Ранее, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты. По данным Белорусской валютно-фондовой биржи на 14.35 мск, курс белорусского рубля к евро составляет 3,1, к доллару ‒ 2,6.