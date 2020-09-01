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Силуанов рассказал о переговорах по госдолгу Белоруссии

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Министерства финансов России и Белоруссии обсуждают условия по рефинансированию госдолга республики, сообщил журналистам глава российского ведомства Антон Силуанов. 

«Министерства финансов двух стран ведут переговоры по рефинансированию госдолга Белоруссии. Сейчас мы начинаем отрабатывать на техническом уровне условия и объемы данного кредита», ‒ сказал он. 

Ранее, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты. По данным Белорусской валютно-фондовой биржи на 14.35 мск, курс белорусского рубля к евро составляет 3,1, к доллару ‒ 2,6.

В 2017 г. правительство России выдало в кредит Белоруссии $700 млн на 10 лет. В 2019 г. Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед ней же.

Ранее по теме: Лукашенко обсудил с Путиным рефинансирование белорусского долга в $1 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных