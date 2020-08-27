Лукашенко обсудил с Путиным рефинансирование белорусского долга в $1 млрд
Белоруссия проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании в Минске, передает «БелтТА». По его словам, он обсудил этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования, ‒ сказал Лукашенко. ‒ То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».
Лукашенко, комментируя призывы дестабилизировать финансовый рынок, заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты. Он также заявил о возвращении золотого запаса в страну. По его словам, его еще не начали использовать в полной мере.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минфин рассмотрит предложения по рефинансированию долга Белоруссии, если они будут сделаны белорусской стороной.
В 2017 г. правительство России выдало в кредит Белоруссии $700 млн на 10 лет. В 2019 г. Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед ней же.