Лукашенко обсудил с Путиным рефинансирование белорусского долга в $1 млрд

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования, ‒ сказал Лукашенко. ‒ То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».