Минфин готов рассмотреть рефинансирование кредитов Белоруссии

В 2017 г. правительство России выдало в кредит Белоруссии $700 млн на 10 лет. В 2019 г. Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед ней же. По оценкам ЦБ и Минфина, на 1 января 2020 г. Россия выдала другим странам ссуд и займов примерно на $40 млрд. Из них $15,8 млрд – бывшим странам СССР. Руководитель направления «Финансовые рынки» Экономической экспертной группы Игорь Беляков ранее отмечал, что «по большей части это невозвратные долги».