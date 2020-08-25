Минфин готов рассмотреть рефинансирование кредитов Белоруссии
Минфин рассмотрит предложения по рефинансированию долга Белоруссии, если они будут сделаны белорусской стороной, завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос абсолютно экономический, и поэтому если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться. Все это предмет переговоров», – сказал Песков. Он отметил, что вопросы, связанные с предложениями о рефинансировании тех или иных сегментов белорусского долга, неоднократно обсуждались и раньше.
В 2017 г. правительство России выдало в кредит Белоруссии $700 млн на 10 лет. В 2019 г. Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед ней же. По оценкам ЦБ и Минфина, на 1 января 2020 г. Россия выдала другим странам ссуд и займов примерно на $40 млрд. Из них $15,8 млрд – бывшим странам СССР. Руководитель направления «Финансовые рынки» Экономической экспертной группы Игорь Беляков ранее отмечал, что «по большей части это невозвратные долги».