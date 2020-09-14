Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил президенту России Владимиру Путину личную благодарность на встрече в Сочи за поддержку на фоне ситуации, сложившейся в республике после выборов 9 августа. Трансляцию встречи глав государств вел телеканал «Россия 24».
«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех (не буду их перечислять), кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», ‒ сказал Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что «друг познается в беде», и подчеркнул, что подробно расскажет Путину лично, как на самом деле разворачивались события в стране. Лукашенко добавил, что протесты происходят именно в Минске по выходным. В остальные дни, по словам президента, «страна живет обычной жизнью».
Путин в ходе разговора заявил, что считает недопустимым возможность вмешательства в дела Белоруссии извне. Также российский лидер поддержал проведение в республике конституционной реформы.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, где действующий глава государства одержал победу, набрав 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, чья поддержка составила 10,09% голосов, назвала итоги выборов сфальсифицированными. Ее поддержали страны Европейского союза, которые также не признали легитимность Лукашенко.