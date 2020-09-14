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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил президенту России Владимиру Путину личную благодарность на встрече в Сочи за поддержку на фоне ситуации, сложившейся в республике после выборов 9 августа. Трансляцию встречи глав государств вел телеканал «Россия 24».

«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех (не буду их перечислять), кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», ‒ сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что «друг познается в беде», и подчеркнул, что подробно расскажет Путину лично, как на самом деле разворачивались события в стране. Лукашенко добавил, что протесты происходят именно в Минске по выходным. В остальные дни, по словам президента, «страна живет обычной жизнью».

Путин в ходе разговора заявил, что считает недопустимым возможность вмешательства в дела Белоруссии извне. Также российский лидер поддержал проведение в республике конституционной реформы.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, где действующий глава государства одержал победу, набрав 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, чья поддержка составила 10,09% голосов, назвала итоги выборов сфальсифицированными. Ее поддержали страны Европейского союза, которые также не признали легитимность Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных