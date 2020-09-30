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Горбачев описал мир при сохранении СССР

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Если бы Советский союз не распался, современный мир был бы более стабильным, безопасным и справедливым, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.

«Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — цитируют бывшего политика «РИА Новости».

Горбачев перечислил ряд ошибок, совершенных в годы его президентства: позднее реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом основной удар по стране, по словам бывшего президента, нанес августовский путч 1991 г., который нанес удар «по президенту и Союзу» и которым воспользовались «радикалы и сепаратисты».

Среди положительных результатов проводимой в СССР политики Горбачев назвал прекращение холодной войны, обеспечение многопартийности, альтернативные выборы, соглашения о ядерном разоружении, обеспечение свободы слова, а также собраний, вероисповедания и выезда из страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных