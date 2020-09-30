Горбачев описал мир при сохранении СССР
Если бы Советский союз не распался, современный мир был бы более стабильным, безопасным и справедливым, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.
«Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — цитируют бывшего политика «РИА Новости».
Горбачев перечислил ряд ошибок, совершенных в годы его президентства: позднее реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом основной удар по стране, по словам бывшего президента, нанес августовский путч 1991 г., который нанес удар «по президенту и Союзу» и которым воспользовались «радикалы и сепаратисты».
Среди положительных результатов проводимой в СССР политики Горбачев назвал прекращение холодной войны, обеспечение многопартийности, альтернативные выборы, соглашения о ядерном разоружении, обеспечение свободы слова, а также собраний, вероисповедания и выезда из страны.