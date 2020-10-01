Песков назвал безосновательными обвинения Навального в адрес Путина
Обвинения основателя ФБК Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина являются безосновательными и оскорбительными, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наверное, надо сказать пару слов про некоторые слова, которые были допущены в ходе опубликованного материала. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными. Абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», — сказал Песков.
Песков подчеркнул, что граничащая с оскорблениями риторика является способом поставить себя на один уровень с президентом и претендовать на участие в политической борьбе.
«Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и совсем другие силы, и они не квази и не маргинальные, а настоящая оппозиция. Вот. И именно поэтому , исходя из того, что я сказал, мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем», — заявил Песков.
Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. В беседе с изданием он подчеркнул, что после лечения в Германии вернется в Россию.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении.