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В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

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На сайте цифровой библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона были опубликованы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным после гибели 12 августа 2000 г. подводной лодки «Курск». Беседа двух глав государств состоялась 6 сентября того же года в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке.

В ходе беседы Клинтон высказал свое сожаление из-за случившегося и выразил солидарность с Путиным, которому пришлось столкнуться «со множеством критики», добавив, что пережил подобное после теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995 г. Российский лидер в ответ заявил, что «хорошего выбора» у него не было.

«Я был пойман между плохими и еще более худшими вариантами. Некоторые говорили мне, что, если бы я позволил маленькой подлодке отправиться прямо туда и хотя бы попытался спасти тех парней, мои рейтинги могли бы повыситься. Ты не можешь позволить себе нечто подобное ради пиара», — приводятся в документе слова Путина.

По словам российского президента, все члены команды подлодки погибли в течение 60-90 секунд, так как дыра в ее корпусе была порядка 2 метров в ширину и затопила первые три секции. «Я даже не уверен, как мы вытащим тела», — добавил Путин.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение во время военно-морских учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море из-за взрыва учебной торпеды. В результате погибли все члены экипажа — 118 человек. Эта трагедия является крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

Ранее по теме: 20 лет гибели подлодки «Курск». Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных