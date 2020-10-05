В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
На сайте цифровой библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона были опубликованы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным после гибели 12 августа 2000 г. подводной лодки «Курск». Беседа двух глав государств состоялась 6 сентября того же года в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке.
В ходе беседы Клинтон высказал свое сожаление из-за случившегося и выразил солидарность с Путиным, которому пришлось столкнуться «со множеством критики», добавив, что пережил подобное после теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995 г. Российский лидер в ответ заявил, что «хорошего выбора» у него не было.
«Я был пойман между плохими и еще более худшими вариантами. Некоторые говорили мне, что, если бы я позволил маленькой подлодке отправиться прямо туда и хотя бы попытался спасти тех парней, мои рейтинги могли бы повыситься. Ты не можешь позволить себе нечто подобное ради пиара», — приводятся в документе слова Путина.
По словам российского президента, все члены команды подлодки погибли в течение 60-90 секунд, так как дыра в ее корпусе была порядка 2 метров в ширину и затопила первые три секции. «Я даже не уверен, как мы вытащим тела», — добавил Путин.
Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение во время военно-морских учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море из-за взрыва учебной торпеды. В результате погибли все члены экипажа — 118 человек. Эта трагедия является крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.