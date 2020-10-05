В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

«Я был пойман между плохими и еще более худшими вариантами. Некоторые говорили мне, что, если бы я позволил маленькой подлодке отправиться прямо туда и хотя бы попытался спасти тех парней, мои рейтинги могли бы повыситься. Ты не можешь позволить себе нечто подобное ради пиара», — приводятся в документе слова Путина.