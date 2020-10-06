Небензя назвал «позором» блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал «стыдом и позором» поведение представителей шести стран, которые выступили против доклада в Совбезе бывшего главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани по теме сирийского химического досье. Текст выступления Небензя опубликован на сайте российского представительства.
Бустани собирался зачитать свой доклад на заседании, посвященном ликвидации химического оружия в Сирии. Представители Великобритании, Бельгии, Эстонии, Франции Германии и США выступили против этого, потому что Бустани ушел из ОЗХО раньше, чем организация начала заниматься сирийским химическим досье.
«Мне интересно просто, понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаете в глазах международного сообщества. Вообще то, что сегодня произошло, — это стыд и позор», — заявил Небензя. По его словам, такой жест свидетельствует о страхе государств услышать «неудобную для себя правду». «Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО», — подчеркнул Небензя.
На повестке заседания стояло исполнение решений Совбеза и ОЗХО по Сирии от 2013 г. После газовой атаки в августе 2013 г. в пригороде Дамаска, когда погибли нескольких сотен человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. В сентябре 2013 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химоружия в Сирии. В январе 2016 г. ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. В операции приняли участие девять стран, в том числе Россия.