Небензя назвал «позором» блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

На повестке заседания стояло исполнение решений Совбеза и ОЗХО по Сирии от 2013 г. После газовой атаки в августе 2013 г. в пригороде Дамаска, когда погибли нескольких сотен человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. В сентябре 2013 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химоружия в Сирии. В январе 2016 г. ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. В операции приняли участие девять стран, в том числе Россия.