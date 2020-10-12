Кудрин рассказал о подготовке на него покушения в середине 2000-х

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение», — рассказал он. По его словам, эта история произошла в 2005–2006 гг. Президент России Владимир Путин тогда распорядился приставить к вице-премьеру сотрудников ФСО. Кудрин отметил, что покушение на него готовилось из-за того, что он отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать.