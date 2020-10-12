Кудрин рассказал о подготовке на него покушения в середине 2000-х
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что, по данным спецслужб, в 2005 или 2006 гг. на него готовилось покушение за отказ в льготах частной компании. С 2000 по 2011 гг. Кудрин занимал посты министра финансов и вице-премьера.
«Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение», — рассказал он. По его словам, эта история произошла в 2005–2006 гг. Президент России Владимир Путин тогда распорядился приставить к вице-премьеру сотрудников ФСО. Кудрин отметил, что покушение на него готовилось из-за того, что он отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать.
«Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана», — сказал он. В тот момент, по его словам, пересматривались многие решения предыдущих министров и вице-премьеров.
«Это была абсолютно техническая, рутинная работа. Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними», — отметил Кудрин. Сотрудники ФСО нашли следы и план покушения. Уголовное дело не было заведено, потому что преступление удалось предотвратить и никто не пострадал, уточил он.