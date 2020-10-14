Суд приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам тюрьмы за получение взяток
Завьяловский районный суд Удмуртии признал виновным в получении взяток и приговорил бывшего главы республики Александра Соловьева к 10 годам строгого режима, передает ТАСС. Суд также назначил штраф в размере 275 млн руб.
«Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн рублей по двум эпизодам статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")», - говорится в сообщении судейского сообщества республики, распространенном пресс-службой.
В апреле 2017 г. президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева в связи с утратой доверия. После Соловьев был задержан правоохранительными органами и этапирован в Москву.
По версии следствия, Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Соловьев «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», говорилось в сообщении СК.