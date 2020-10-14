Суд приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам тюрьмы за получение взяток

По версии следствия, Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Соловьев «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», говорилось в сообщении СК.