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Суд приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам тюрьмы за получение взяток

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Завьяловский районный суд Удмуртии признал виновным в получении взяток и приговорил бывшего главы республики Александра Соловьева к 10 годам строгого режима, передает ТАСС. Суд также назначил штраф в размере 275 млн руб. 

«Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн рублей по двум эпизодам статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")», - говорится в сообщении судейского сообщества республики, распространенном пресс-службой.

В апреле 2017 г. президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева в связи с утратой доверия. После Соловьев был задержан правоохранительными органами и этапирован в Москву.

По версии следствия, Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Соловьев «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», говорилось в сообщении СК. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных