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Председатель КНР призвал морских пехотинцев готовиться к войне

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих готовиться к войне и демонстрировать абсолютную преданность и надежность. Об этом он заявил в ходе визита на военную базу в южной китайской провинции Гуандун, пишет китайское агентство «Синьхуа».

«Мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности», — сказал Си Цзиньпин в обращении к корпусу морской пехоты. Си Цзиньпин отметил, что корпус морской пехоты – это элитное подразделение, которое призвано защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы КНР.

Главной целью визита Си Цзиньпина в провинцию Гуандун было выступление на торжественном собрании в честь 40-й годовщины создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь, сообщал CNN. По данным агентства Bloomberg, Пекин приготовился к своеобразной «гонке вооружений» с США в сфере микроэлектроники. На сегодняшний день отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на пике напряженности из-за пандемии коронавируса и споров из-за Тайваня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных