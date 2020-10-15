Председатель КНР призвал морских пехотинцев готовиться к войне

Главной целью визита Си Цзиньпина в провинцию Гуандун было выступление на торжественном собрании в честь 40-й годовщины создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь, сообщал CNN. По данным агентства Bloomberg, Пекин приготовился к своеобразной «гонке вооружений» с США в сфере микроэлектроники. На сегодняшний день отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на пике напряженности из-за пандемии коронавируса и споров из-за Тайваня.