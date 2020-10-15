Председатель КНР призвал морских пехотинцев готовиться к войне
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих готовиться к войне и демонстрировать абсолютную преданность и надежность. Об этом он заявил в ходе визита на военную базу в южной китайской провинции Гуандун, пишет китайское агентство «Синьхуа».
«Мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности», — сказал Си Цзиньпин в обращении к корпусу морской пехоты. Си Цзиньпин отметил, что корпус морской пехоты – это элитное подразделение, которое призвано защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы КНР.
Главной целью визита Си Цзиньпина в провинцию Гуандун было выступление на торжественном собрании в честь 40-й годовщины создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь, сообщал CNN. По данным агентства Bloomberg, Пекин приготовился к своеобразной «гонке вооружений» с США в сфере микроэлектроники. На сегодняшний день отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на пике напряженности из-за пандемии коронавируса и споров из-за Тайваня.