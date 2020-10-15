ЕС утвердил антироссийские санкции по делу Навального
Евросоюз (ЕС) утвердил санкции против шести физических и одного юридического лица из России, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале. Поводом для санкций стало покушение на основателя ФБК Алексея Навального с использованием химического оружия, запрещенного международным правом, уточняется в документе.
Под санкции попали директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
Из документа ЕС следует, что вещество, которым был отравлен Навальный, «доступно только государственным органам Российской Федерации». Поэтому западные страны пришли к выводу, что отравить основателя ФБК было возможно только с согласия администрации президента, федеральных властей и Минобороны.
Также ограничения распространяются на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В ЕС пояснили, что этот институт отвечал за уничтожение российских запасов боевого химического оружия и, раз таким отравили Навального, не выполнил свою обязанность.
О введении санкций в связи с делом Навального ЕС предупредил 12 октября. Вчера, 14 октября, стало известно, что они затронут шесть человек и одно предприятие. Предполагаемые имена участников санкционного списка раскрыл NYT.
20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ.
Лечившие Навального сразу после госпитализации врачи омской больницы не нашли в его организме следов яда. Они поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 27 августа, спустя пять дней после транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите», где впервые заявили о его отравлении, Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования оппозиционера. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, выразил уверенность, что его отравили «Новичком».