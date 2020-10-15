ЕС утвердил антироссийские санкции по делу Навального

Лечившие Навального сразу после госпитализации врачи омской больницы не нашли в его организме следов яда. Они поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 27 августа, спустя пять дней после транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите», где впервые заявили о его отравлении, Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования оппозиционера. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, выразил уверенность, что его отравили «Новичком».