Зеленский заявил о начале строительства двух баз ВМС на Черном море

О планах создать одну из новых баз ВМС в Бердянске, чтобы предотвратить угрозу «российской оккупации» побережья Азовского моря, украинское правительство заявило еще в сентябре 2018 г., при президенте Петре Порошенко. В порт этого города планировалось переместить военно-морскую базу «Восток», которая сейчас дислоцируется в Николаеве. Изначально предполагалось, что новая база в Бердянске появится уже в 2019 г. Вторая база ВСМ Украины, «Юг», сейчас расположена в Одессе. О планах ее передислокации не сообщалось.