Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Зеленский заявил о начале строительства двух баз ВМС на Черном море

Ведомости

Украина начала строительство двух новых баз для защиты Черноморского региона, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая с посланием перед Верховной Радой. Трансляцию вела пресс-служба Офиса главы государства.

«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», —  сказал Зеленский. Место размещения этих баз глава государства не уточнил. Зеленский добавил, что для украинского флота ведется модернизация его флагмана, фрегата «Гетман Сагайдачный», ведется подготовка десантных катеров «Кентавр», а также принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета «Нептун».

О планах создать одну из новых баз ВМС в Бердянске, чтобы предотвратить угрозу «российской оккупации» побережья Азовского моря, украинское правительство заявило еще в сентябре 2018 г., при президенте Петре Порошенко. В порт этого города планировалось переместить военно-морскую базу «Восток», которая сейчас дислоцируется в Николаеве. Изначально предполагалось, что новая база в Бердянске появится уже в 2019 г. Вторая база ВСМ Украины, «Юг», сейчас расположена в Одессе. О планах ее передислокации не сообщалось.

В целом Бердянск планируется перебазировать два дивизиона катеров типа «Гюрза», а также дивизион патрульных катеров Mark VI, поставленных США в качестве военной помощи и подразделения морской пехоты. Чтобы принять новые военные суда, будут построены дополнительные причалы, проведены дноуглубительные работы и построены дополнительные наземные сооружения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных