Зеленский заявил о начале строительства двух баз ВМС на Черном море
Украина начала строительство двух новых баз для защиты Черноморского региона, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая с посланием перед Верховной Радой. Трансляцию вела пресс-служба Офиса главы государства.
«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», — сказал Зеленский. Место размещения этих баз глава государства не уточнил. Зеленский добавил, что для украинского флота ведется модернизация его флагмана, фрегата «Гетман Сагайдачный», ведется подготовка десантных катеров «Кентавр», а также принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета «Нептун».
О планах создать одну из новых баз ВМС в Бердянске, чтобы предотвратить угрозу «российской оккупации» побережья Азовского моря, украинское правительство заявило еще в сентябре 2018 г., при президенте Петре Порошенко. В порт этого города планировалось переместить военно-морскую базу «Восток», которая сейчас дислоцируется в Николаеве. Изначально предполагалось, что новая база в Бердянске появится уже в 2019 г. Вторая база ВСМ Украины, «Юг», сейчас расположена в Одессе. О планах ее передислокации не сообщалось.
В целом Бердянск планируется перебазировать два дивизиона катеров типа «Гюрза», а также дивизион патрульных катеров Mark VI, поставленных США в качестве военной помощи и подразделения морской пехоты. Чтобы принять новые военные суда, будут построены дополнительные причалы, проведены дноуглубительные работы и построены дополнительные наземные сооружения.