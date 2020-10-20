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МИД назвал формальными данные из доклада ОЗХО по ситуации с Навальным

Ведомости

Аргументы, приведенные в закрытом докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследований биоматериалов основателя ФБК Алексея Навального, сугубо формальные, так как из доклада изъяты данные о выявленных в биоматериалах блогера веществах, сообщил департамент информации и печати МИД России.

«Рассматриваем приведенную в этой связи аргументацию как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что данные о наименованиях, химическом составе и характеристиках веществ изъяты из доклада по требованию ФРГ.

Немецкая сторона аргументировала это намерением не допустить распространение информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Вместе с тем, по мнению российского МИД, «без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с А.Навальным в Томске».

Таким образом, утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой, подчеркнули в министерстве.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Позже ОЗХО заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных