МИД назвал формальными данные из доклада ОЗХО по ситуации с Навальным
Аргументы, приведенные в закрытом докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследований биоматериалов основателя ФБК Алексея Навального, сугубо формальные, так как из доклада изъяты данные о выявленных в биоматериалах блогера веществах, сообщил департамент информации и печати МИД России.
«Рассматриваем приведенную в этой связи аргументацию как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что данные о наименованиях, химическом составе и характеристиках веществ изъяты из доклада по требованию ФРГ.
Немецкая сторона аргументировала это намерением не допустить распространение информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Вместе с тем, по мнению российского МИД, «без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с А.Навальным в Томске».
Таким образом, утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой, подчеркнули в министерстве.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Позже ОЗХО заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа.