Глава Калининграда подал в отставку

Отставка Силанова связана с изменением схемы управления городом, совет депутатов города принял его отставку на заседании, трансляция которого велась на сайте горсовета. «Сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города Калининграда, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо», — сказал Силанов.