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Глава Калининграда подал в отставку

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Глава администрации Калининграда Алексей Силанов подал в отставку по собственному желаю. Об этом он объявил во время внеочередного заседания городского совета депутатов 23 октября. Новым главой Калининграда вместо Силанова стал председатель горсовета Андрей Кропоткин, пишут «РИА Новости».

Отставка Силанова связана с изменением схемы управления городом, совет депутатов города принял его отставку на заседании, трансляция которого велась на сайте горсовета. «Сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города Калининграда, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо», — сказал Силанов.

Новым главой Калининграда вместо Силанова стал председатель горсовета Андрей Кропоткин, пишут «РИА Новости».

Алексей Силанов был избран главой Калининграда в апреле 2018 г. решением городского совета депутатов.

Ранее горсовет принял решение внести изменения в устав Калиниграда. Наиболее значимым изменением в системе управления городом стал порядок избрания главы, который после окончания полномочий действующего руководителя муниципалитета будет избираться горсоветом из своего состава и являться также его председателем. Глава администрации будет назначаться по контракту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных