Нарышкин заявил о попытке США препятствовать сотрудничеству России и Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не согласны с утверждением Байдена. «И мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так», — отметил Песков.