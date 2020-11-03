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Нарышкин заявил о попытке США препятствовать сотрудничеству России и Китая

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Служба внешней разведки России регистрирует попытки властей США с помощью провокаций препятствовать сотрудничеству России и Китая, заявил директор службы Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество», — сказал Нарышкин.

Директор СВР отметил, что западные страны на фоне социально-политического кризиса пытаются внести разлад в работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайского экономического союза (ШОС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

«Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность», — добавил Нарышкин.

США пытались привлечь Китай к переговорам с Россией по Договору о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ). В июне Китай отказался присоединяться к ядерным переговорам России и США. Ранее Байден в интервью CBS News заявил, что Россия является главной угрозой для США. Главным конкурентом Соединенных штатов Байден назвал Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не согласны с утверждением Байдена. «И мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так», — отметил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных