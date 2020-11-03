Нарышкин заявил о попытке США препятствовать сотрудничеству России и Китая
Служба внешней разведки России регистрирует попытки властей США с помощью провокаций препятствовать сотрудничеству России и Китая, заявил директор службы Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».
«Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество», — сказал Нарышкин.
Директор СВР отметил, что западные страны на фоне социально-политического кризиса пытаются внести разлад в работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайского экономического союза (ШОС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность», — добавил Нарышкин.
США пытались привлечь Китай к переговорам с Россией по Договору о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ). В июне Китай отказался присоединяться к ядерным переговорам России и США. Ранее Байден в интервью CBS News заявил, что Россия является главной угрозой для США. Главным конкурентом Соединенных штатов Байден назвал Китай.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не согласны с утверждением Байдена. «И мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так», — отметил Песков.