NYT: Байден опережает Трампа по числу голосов от выборщиков

Основное соперничество между кандидатами идет в так называемых «колеблющихся штатах» Флорида (29 голосов выборщиков), Огайо (18) и Северная Каролина (15). Это штаты, где наиболее трудно заранее предсказать победителя. В первом их них преимущество у Трампа. В остальных лидирует Байден.