NYT: Байден опережает Трампа по числу голосов от выборщиков
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, согласно первым итогам голосования в стране, получил уже 131 голос выборщиков, действующий президент и республиканец Дональд Трамп — 98. Такие данные приводит газета The New York Times. Всего для победы необходимо 270 голосов.
По данным на 6.25 мск. Байден победил в Иллинойсе, Виргинии, Нью-Джерси, Дэлавере, Мэриленде, Род-Айланде, Вермонте, Массачусетсе и Коннектикуте. Трамп одержал победу в Южной Каролине, Алабаме, Миссисипи, Теннесси, Арканзасе, Оклахоме, Индиане, Кентукки и Западной Виргинии.
Основное соперничество между кандидатами идет в так называемых «колеблющихся штатах» Флорида (29 голосов выборщиков), Огайо (18) и Северная Каролина (15). Это штаты, где наиболее трудно заранее предсказать победителя. В первом их них преимущество у Трампа. В остальных лидирует Байден.
3 ноября в США начались выборы президента. На них будут избраны президент и вице-президент, 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.