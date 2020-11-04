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NYT: Байден опережает Трампа по числу голосов от выборщиков

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, согласно первым итогам голосования в стране, получил уже 131 голос выборщиков, действующий президент и республиканец Дональд Трамп — 98. Такие данные приводит газета The New York Times. Всего для победы необходимо 270 голосов.

По данным на 6.25 мск. Байден победил в Иллинойсе, Виргинии, Нью-Джерси, Дэлавере, Мэриленде, Род-Айланде, Вермонте, Массачусетсе и Коннектикуте. Трамп одержал победу в Южной Каролине, Алабаме, Миссисипи, Теннесси, Арканзасе, Оклахоме, Индиане, Кентукки и Западной Виргинии.

Основное соперничество между кандидатами идет в так называемых «колеблющихся штатах» Флорида (29 голосов выборщиков), Огайо (18) и Северная Каролина (15). Это штаты, где наиболее трудно заранее предсказать победителя. В первом их них преимущество у Трампа. В остальных лидирует Байден.

3 ноября в США начались выборы президента. На них будут избраны президент и вице-президент, 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных