Первые данные большинства штатов показали лидерство Трампа на выборах
Голосование на выборах президента США проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате — 538. Для победы необходимо набрать 270 голосов.
По состоянию на 7.40 мск голоса не начали подсчитывать в Неваде, Аляске и Гавайях. В остальных штатах подсчитали от 1% до 97% бюллетеней. Байден лидирует в Аризоне, после подсчета 71% бюллетеней у него 53,6% голосов, у Трампа – 45,2%. По выборщикам Fox News отдает Байдену 207 голосов против 148 у Трампа, Bloomberg 209 и 118 соответственно.
3 ноября в США начались выборы президента. На них будут избраны президент и вице-президент. Кроме того, изберут 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.