Первые данные большинства штатов показали лидерство Трампа на выборах

По состоянию на 7.40 мск голоса не начали подсчитывать в Неваде, Аляске и Гавайях. В остальных штатах подсчитали от 1% до 97% бюллетеней. Байден лидирует в Аризоне, после подсчета 71% бюллетеней у него 53,6% голосов, у Трампа – 45,2%. По выборщикам Fox News отдает Байдену 207 голосов против 148 у Трампа, Bloomberg 209 и 118 соответственно.