Германия официально не признала итоги выборов в Белоруссии
Бундестаг Германии признал незаконной победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии 9 августа и его инаугурацию 23 сентября, говорится в документе «Борьба пропаганды с журналистикой – для сильного гражданского общества в Белоруссии».
В документе говорится, что режим Лукашенко, который занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, основан на последовательном нарушении прав человек, принципов верховенства права и структурном подавлении критики власти.
По мнению Бундестага, Лукашенко победил на выборах президента страны с помощью целенаправленных арестов конкурентов, сознательной фальсификации выборов и силового подавления оппозиционных митингов.
В бундестаге отметили, что власти Белоруссии применяли оружие против мирных протестантов. Несколько человек погибли в ходже протестов, сотни получили ранения и более 10 000 были арестованы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.
Лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за «фальсификацию» президентских выборов, сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Они вступили в силу 2 октября. В список вошли 40 белорусских чиновников. Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.
Персональные санкции против президента Белоруссии ввели Канада, Великобритания, страны Прибалтики и Польша. В ответ Минск также ввел санкции против этих стран, а также закрыл границы с Польшей и Литвой.