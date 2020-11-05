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В Кремле рассказали о негативных последствиях неопределенности на выборах США

Ведомости

Неопределенность на выборах в США может привести к негативным последствиям для мировой экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира, естественно имеет потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики. Вместе с тем, насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как неопределенность на выборах в США влияет на международную обстановку.

При этом представитель Кремля отказался комментировать ситуацию с выборами в США. «Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США, ситуация, которая складывается, не даёт возможности каким-то образом это комментировать. В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. По предварительным данным Fox News на 13.55 мск, основанных на обработанных бюллетенях в большинстве штатов, Трамп пока отстает от Байдена: голоса выборщиков между ними распределены на 214 и 264 соответственно. При этом для победы в выборах необходимо набрать 270 из 538 возможных голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных