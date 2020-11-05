В Кремле рассказали о негативных последствиях неопределенности на выборах США
Неопределенность на выборах в США может привести к негативным последствиям для мировой экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира, естественно имеет потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики. Вместе с тем, насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как неопределенность на выборах в США влияет на международную обстановку.
При этом представитель Кремля отказался комментировать ситуацию с выборами в США. «Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США, ситуация, которая складывается, не даёт возможности каким-то образом это комментировать. В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. По предварительным данным Fox News на 13.55 мск, основанных на обработанных бюллетенях в большинстве штатов, Трамп пока отстает от Байдена: голоса выборщиков между ними распределены на 214 и 264 соответственно. При этом для победы в выборах необходимо набрать 270 из 538 возможных голосов.