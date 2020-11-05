В Кремле рассказали о негативных последствиях неопределенности на выборах США

«Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира, естественно имеет потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики. Вместе с тем, насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как неопределенность на выборах в США влияет на международную обстановку.