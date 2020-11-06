Нарышкин рассказал о планах Запада по протестам в России
Спецслужбы западных стран около года назад обсуждали принесение в жертву одного из лидеров оппозиции России, чтобы «оживить угасшее протестное движение». Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом он добавил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
«Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой "сакральной жертве". Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта "сакральная жертва" была из числа все-таки лидеров оппозиции», — сказал Нарышкин.
По его словам, на территории стран НАТО, но не в Германии, состоялось совещание с представителями западных спецслужб. На этом совещании, по данным Нарышкина, обсуждался вопрос, «каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке».