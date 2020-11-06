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Нарышкин рассказал о планах Запада по протестам в России

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Спецслужбы западных стран около года назад обсуждали принесение в жертву одного из лидеров оппозиции России, чтобы «оживить угасшее протестное движение». Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом он добавил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным. 

«Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой "сакральной жертве". Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта "сакральная жертва" была из числа все-таки лидеров оппозиции», — сказал Нарышкин. 

По его словам, на территории стран НАТО, но не в Германии, состоялось совещание с представителями западных спецслужб. На этом совещании, по данным Нарышкина, обсуждался вопрос, «каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных