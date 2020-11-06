Нарышкин рассказал о планах Запада по протестам в России

Спецслужбы западных стран около года назад обсуждали принесение в жертву одного из лидеров оппозиции России, чтобы «оживить угасшее протестное движение». Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом он добавил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.