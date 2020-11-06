СМИ сообщили о скорой отставке трех министров
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в скором времени уйдет в отставку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента (АП). Кроме того, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев может занять пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова, отмечает издание.
Также, по информации издания, скоро в отставку может уйти и глава Минтранса Евгений Дитрих. Ранее РБК со ссылкой на источники в компаниях, сотрудничающих с ведомством, писал, что министр может стать губернатором Белгородской области. Источники «Коммерсанта» подтвердили данный факт, отметив, что Дитрих «самый вероятный кандидат на эту должность».
При этом в Минприроды анонсировали кадровые изменения. «В ближайшее время Минприроды России официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Кобылкин, Якушев и Дитрих были назначены главами министерств в мае 2018 г. Все трое входили в состав правительства, когда премьер-министром был Дмитрий Медведев. В январе этого года правительство ушло в отставку. Однако 21 января новый глава кабмина, Михаил Мишустин, переназначил министров на должности.
«Ведомости» направили запросы в Минприроды, Минстрой и Минтранс.