СМИ сообщили о скорой отставке трех министров

Также, по информации издания, скоро в отставку может уйти и глава Минтранса Евгений Дитрих. Ранее РБК со ссылкой на источники в компаниях, сотрудничающих с ведомством, писал, что министр может стать губернатором Белгородской области. Источники «Коммерсанта» подтвердили данный факт, отметив, что Дитрих «самый вероятный кандидат на эту должность».