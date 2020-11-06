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СМИ сообщили о скорой отставке трех министров

Ведомости

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в скором времени уйдет в отставку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента (АП). Кроме того, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев может занять пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова, отмечает издание.

Также, по информации издания, скоро в отставку может уйти и глава Минтранса Евгений Дитрих. Ранее РБК со ссылкой на источники в компаниях, сотрудничающих с ведомством, писал, что министр может стать губернатором Белгородской области. Источники «Коммерсанта» подтвердили данный факт, отметив, что Дитрих «самый вероятный кандидат на эту должность».

При этом в Минприроды анонсировали кадровые изменения. «В ближайшее время Минприроды России официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Кобылкин, Якушев и Дитрих были назначены главами министерств в мае 2018 г. Все трое входили в состав правительства, когда премьер-министром был Дмитрий Медведев. В январе этого года правительство ушло в отставку. Однако 21 января новый глава кабмина, Михаил Мишустин, переназначил министров на должности.

«Ведомости» направили запросы в Минприроды, Минстрой и Минтранс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных