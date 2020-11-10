Песков опроверг заявление о размещении в Карабахе турецких миротворцев
Главы России, Армении и Азербайджана не договаривались о размещении турецких миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции.
«Я могу это прокомментировать следующим образом. Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны. И пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — прокомментировал Песков заявление Алиева.
Подписание мирного договора, по словам Пескова, является победой для народов Армении и Азербайджана, потому что война остановилась. Согласно договору сторон, беженцы смогут вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие территории, стороны конфликта обменяются пленными и телами погибших.
По данным Минобороны, 12 самолетов с российскими миротворцами направились в зону конфликта из Ульяновской области. Всего туда будет переброшено 1960 военных и военная техника.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 9 ноября он совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.