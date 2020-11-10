Российские войска останутся в части Карабаха на пять лет

Российские войска останутся в части Карабаха на пять летАльтернативой была полная потеря Карабаха армянами
Подписанное ночью 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе началось. Как сообщило Минобороны России, по состоянию на 10:00 московского времени в регион убыл десятый военно-транспортный самолет Ил-76 с личным составом и техникой российских миротворцев.
Подписанное соглашение предусматривает ввод в регион 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады (Самара), подготовленной заранее для проведения миротворческих операций.
Они вводятся на пять лет и должны будут контролировать прекращение огня. Кроме того, по соглашению армянские войска выводятся из Карабаха, занятые армянами районы самого Азербайджана, не входившие в Нагорно-карабахскую автономную область, передаются Баку до 1 декабря. Российские миротворцы будут контролировать коридор между Карабахом и Арменией через Лачин, а азербайджанцы получат возможность провоза грузов через Армению в Нахичевань под контролем пограничников ФСБ России. О вводе турецких миротворцев в соглашении не говорится, но президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция тоже участвует в миротворческой операции.
По словам источника, близкого к Минобороны России, сбитый азербайджанцами вечером 9 ноября над Арменией российский боевой вертолет Ми-24 прикрывал колонну российских военнослужащих развернутой в Армении 102-й базы, которые выдвигались для подготовки развертывания основных сил российских миротворцев. Азербайджан принес извинения России за сбитый вертолет, в результате крушения которого погибло двое российских военных, и выразил готовность выплатить компенсацию.
Подписание соглашения вызвало ночью беспорядки в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и захват протестующими парламента.
О причинах, заставивших армянскую сторону согласиться с таким соглашением, заявил 10 ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. «Не знаю, как история оценит принятое вчера решение, но мы были обязаны это сделать. Если бы боевые действия продолжались такими же темпами, мы бы потеряли весь Арцах, за считанные дни. Вчера в Мартунинском районе были большие человеческие потери. Армия измучена ковидом. Мы были вынуждены [принять это решение], чтобы больше не было потерь. Все [из вышеперечисленного] говорит, что временное или окончательное перемирие неизбежно», — говорится в заявлении Арутюняна.