Российские войска останутся в части Карабаха на пять лет

Они вводятся на пять лет и должны будут контролировать прекращение огня. Кроме того, по соглашению армянские войска выводятся из Карабаха, занятые армянами районы самого Азербайджана, не входившие в Нагорно-карабахскую автономную область, передаются Баку до 1 декабря. Российские миротворцы будут контролировать коридор между Карабахом и Арменией через Лачин, а азербайджанцы получат возможность провоза грузов через Армению в Нахичевань под контролем пограничников ФСБ России. О вводе турецких миротворцев в соглашении не говорится, но президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция тоже участвует в миротворческой операции.