Оппозиция Армении собирает подписи для отмены перемирия в Карабахе

Согласно договоренностям, стороны конфликта остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших, а в зону конфликта будут введены российские миротворцы. Планируется, что российские миротворцы останутся в Карабахе в течение пяти лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если Баку и Ереван «не будут против», заявлял Алиев. Пашинян, объявляя о подписании соглашения, назвал это «тяжелым решением». После заявления премьера, в центре Еревана начали собираться несогласные с решением властей. Сегодня ночью митингующие в Ереване ворвались в здание правительства республики, где было подписано соглашение.