Оппозиция Армении собирает подписи для отмены перемирия в Карабахе
В оппозиционной партии «Процветающая Армения» заявили, что собирают подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить договоренности достигнутого соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.
«Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения», — цитирует «РИА Новости» депутата Иветту Тоноян.
Ранее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Согласно договоренностям, стороны конфликта остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших, а в зону конфликта будут введены российские миротворцы. Планируется, что российские миротворцы останутся в Карабахе в течение пяти лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если Баку и Ереван «не будут против», заявлял Алиев. Пашинян, объявляя о подписании соглашения, назвал это «тяжелым решением». После заявления премьера, в центре Еревана начали собираться несогласные с решением властей. Сегодня ночью митингующие в Ереване ворвались в здание правительства республики, где было подписано соглашение.
Армения и Азербайджан уже три раза договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября с участием руководителя российского МИДа Сергея Лаврова. Второй раз договоренности о перемирии были достигнуты по телефону 17 октября на министерском уровне. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.