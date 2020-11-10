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Оппозиция Армении собирает подписи для отмены перемирия в Карабахе

Ведомости

В оппозиционной партии «Процветающая Армения» заявили, что собирают подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить договоренности достигнутого соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

«Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения», — цитирует «РИА Новости» депутата Иветту Тоноян.

Ранее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно договоренностям, стороны конфликта остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших, а в зону конфликта будут введены российские миротворцы. Планируется, что российские миротворцы останутся в Карабахе в течение пяти лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если Баку и Ереван «не будут против», заявлял Алиев. Пашинян, объявляя о подписании соглашения, назвал это «тяжелым решением». После заявления премьера, в центре Еревана начали собираться несогласные с решением властей. Сегодня ночью митингующие в Ереване ворвались в здание правительства республики, где было подписано соглашение.

Армения и Азербайджан уже три раза договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября с участием руководителя российского МИДа Сергея Лаврова. Второй раз договоренности о перемирии были достигнуты по телефону 17 октября на министерском уровне. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия. 

Ранее по теме: Протестующие ворвались в здание правительства Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных