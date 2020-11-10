Протестующие ворвались в здание правительства Армении
Митингующие в Ереване ворвались в здание правительства республики после заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября, передает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.
«Митингующие ворвались в здание правительства, где и было подписано совместное заявление по Карабаху», — передает издание.
Люди поднялись на второй этаж здания правительства, где находится кабинет премьер-министра Армении Никола Пашиняна, зал встречи и зал заседаний правительства, передает корреспондент издание. Митингующие не стали ломать мебель в кабинете Пашиняна, охрана здания правительства не оказала им сопротивления и пыталась вступить в диалог.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 9 ноября он совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы. Алиев заявлял, что российские миротворцы останутся в Карабахе в течение пяти лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если Баку и Ереван «не будут против».
Пашинян, объявляя о подписании соглашения, назвал это «тяжелым решением». «Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения»,- написал он в своем Feacebook. После заявления премьера, в центре Еревана начали собираться несогласные с решением властей.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.