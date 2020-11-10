Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Как поясняли в Минобороны России, основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если Баку и Ереван «будут не против», сообщали «РИА Новости».