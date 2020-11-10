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Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Ведомости

Первые четыре самолета с российскими миротворцами направились в Нагорный Карабах, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

«Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщало, что с 6:00 по мск приступило к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе. Параллельно Армения начала вывод войск с территории, писал «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев объявили о подписании соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В его рамках в зону конфликта будут введены российские миротворческие силы. Россия отправит в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев  и 470 единиц техники.

Как поясняли в Минобороны России, основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если Баку и Ереван «будут не против», сообщали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных