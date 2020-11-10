Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах
Первые четыре самолета с российскими миротворцами направились в Нагорный Карабах, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
«Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный», — сообщили в ведомстве.
Ранее Минобороны России сообщало, что с 6:00 по мск приступило к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе. Параллельно Армения начала вывод войск с территории, писал «Интерфакс».
Ранее президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев объявили о подписании соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В его рамках в зону конфликта будут введены российские миротворческие силы. Россия отправит в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев и 470 единиц техники.
Как поясняли в Минобороны России, основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если Баку и Ереван «будут не против», сообщали «РИА Новости».