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Путин заявил о завершении создания нового пункта управления ядерными силами

Ведомости

В России почти завершено создание нового пункта управления стратегическими ядерными силами, сообщил в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин.

«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе — стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что необходимо поработать над «живучестью» систем управления, поскольку от их рабочего состояния при ведении боевых действий «очень многое зависит». Президент отметил, что подобная надежность систем должна быть обеспечена даже при нанесении ядерного удара.

Ранее Путин высказался о применении ядерного оружия как о «крайней, исключительной мере обеспечения национальной безопасности». При этом, в соответствии с указом, подписанным им 2 июня этого года, Россия может использовать такое оружие в случае нападения на нее или ее союзников даже с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

Ранее по теме: Путин назвал применение Россией ядерного оружия крайней мерой
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных