Путин заявил о завершении создания нового пункта управления ядерными силами

Ранее Путин высказался о применении ядерного оружия как о «крайней, исключительной мере обеспечения национальной безопасности». При этом, в соответствии с указом, подписанным им 2 июня этого года, Россия может использовать такое оружие в случае нападения на нее или ее союзников даже с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».