Путин заявил о завершении создания нового пункта управления ядерными силами
В России почти завершено создание нового пункта управления стратегическими ядерными силами, сообщил в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин.
«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе — стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким», — сказал он.
Путин также подчеркнул, что необходимо поработать над «живучестью» систем управления, поскольку от их рабочего состояния при ведении боевых действий «очень многое зависит». Президент отметил, что подобная надежность систем должна быть обеспечена даже при нанесении ядерного удара.
Ранее Путин высказался о применении ядерного оружия как о «крайней, исключительной мере обеспечения национальной безопасности». При этом, в соответствии с указом, подписанным им 2 июня этого года, Россия может использовать такое оружие в случае нападения на нее или ее союзников даже с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».