Путин назвал применение Россией ядерного оружия крайней мерой
Президент России Владимир Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности страны. Об этом он сказал в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК. По словам главы российского государства, применение ядерного оружия является «крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности».
«Подчеркну, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная «триада» остаётся важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленным попытки шантажа или давления на Россию, подчеркнул глава государства. По его словам, Россия будет и дальше поддерживать ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности.
Президент также напомнил о подписанном 2 июня указе об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
«В этом документе чётко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности», — отметил Путин.
Россия будет заниматься модернизацией стратегических ядерных сил и укреплять все их составляющие с учетом современных военно-политических рисков, подчеркнул глава государства.
Согласно июньскому указу Путина, Россия может применить ядерное оружие в в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».
При этом в документе отмечаются и опасности, в отношении которых применяется ядерное сдерживание: это наращивание противником вблизи российских границ группировок со средствами доставки ядерного оружия, развертывание средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотников и оружия направленной энергии. В числе прочих таких опасностей — бесконтрольное распространение ядерного оружия и размещение ПРО в космосе.