Путин назвал применение Россией ядерного оружия крайней мерой

При этом в документе отмечаются и опасности, в отношении которых применяется ядерное сдерживание: это наращивание противником вблизи российских границ группировок со средствами доставки ядерного оружия, развертывание средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотников и оружия направленной энергии. В числе прочих таких опасностей — бесконтрольное распространение ядерного оружия и размещение ПРО в космосе.