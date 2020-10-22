Путин предложил включить в ДСНВ все ядерные державы

«Если добиваться привлечения Китая к этому процессу и подписанию, а почему тогда только Китай, а где другие ядерные державы? Где Франция, которая только что сообщила, что испытала очередную систему крылатой ракеты с подводной лодки, тоже ядерная держава Великобритания. Есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых… Нам нужны не «шашечки на машине», а ехать нужно. Нам безопасность надо обеспечить. Давайте тогда их тоже подключим. Давайте все это сделаем, мы не против», — сказал Путин.