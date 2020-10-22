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Путин предложил включить в ДСНВ все ядерные державы

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Президент России Владимир Путин предложил включить в договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) все страны с ядерным оружием. Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24». 

Глава государства подчеркнул, что Москва не против привлечения Китая к обсуждению этих договоренностей, но призвал не перекладывать на Россию ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним.

«Если добиваться привлечения Китая к этому процессу и подписанию, а почему тогда только Китай, а где другие ядерные державы? Где Франция, которая только что сообщила, что испытала очередную систему крылатой ракеты с подводной лодки, тоже ядерная держава Великобритания. Есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых… Нам нужны не «шашечки на машине», а ехать нужно. Нам безопасность надо обеспечить. Давайте тогда их тоже подключим. Давайте все это сделаем, мы не против», — сказал Путин.

Вопрос, по словам российского лидера, заключается только в том, «есть ли положительный пример для подражания в виде договоренностей между США и РФ». Москва готова работать «с нуля» по теме сокращения ядерных вооружений, но призывает двигаться с уже достигнутых позиций, подчеркнул Путин.

«Но если будет принято другое решение нашими партнерами, мы готовы к работе в любом формате и по любому из этих треков», — резюмировал глава государства.

Ранее Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Позднее Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.

Действие договора заканчивается 4 февраля 2021 г. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Путин заявил о потере США исключительности на мировой арене

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных